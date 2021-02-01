Медведев допускает, что Россию могут отключить от интернета

Россию могут отключить от глобальной сети, но в стране уже разработали план действий на этот случай.

Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с российскими СМИ.

"Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти", - уточнил Медведев, указав на сложные отношения с США, где "интернет появился в определенное время" и которыми "ключевыми правами на управление обладают США".

Медведев напомнил, что угрозы об отключении России от системы международных расчетов SWIFT уже звучали.

Как отметил Медведев, это не интернет в чистом виде, "это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности". По его словам, то же самое может случиться с интернетом, "тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети".

Замглавы СБ РФ обратил внимание, что на фоне таких рисков принят закон о российском сегменте интернета для его автономного управления.