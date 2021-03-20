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На майно і акції "Мотор Січі" наклали арешт: що тепер буде з компанією

На майно і акції "Мотор Січі" наклали арешт: що тепер буде з компанією
11:18 Сьогодні Телеграф

Після рішення РНБО 11 березня повернути "Мотор Січ" в державну власність, Шевченківський районний суд Києва наклав арешт завод і 100% акцій підприємства.

Про це повідомляє СБУ, яка й подала відповідне клопотання до суду.

"За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов'язковим визначенням керуючої компанії, яка має державну форму власності", - йдеться в повідомленні.

Після рішення по "Мотор Січі" Китай підіграв Росії в Криму. Але могло бути гірше

Нагадаємо, що зараз СБУ проводить досудові розслідування по "Мотор Січі", що стосуються диверсійної, підривної діяльності на користь РФ і за наявністю можливих порушень законодавства при первинній приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій підприємства.

Як додали у відомстві, "Мотор Січ" продовжить свою роботу зі збереженням робочих місць та виробничого плану.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, скільки потрібно повернути Україні китайським інвесторам після націоналізації "Мотор Січі".

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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СБУ, Судьи, Мотор Сич, Национализация.
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