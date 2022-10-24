Голову "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту: подробиці

Йому повідомлено про підозру одразу за двома кримінальними статтями

У понеділок, 24 жовтня, директора запорізького підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді, заарештували на два місяці. Разом з ним під варту взяли й начальника департаменту підприємства Олега Дзюбу.

Про це повідомила Служба безпеки України у власному Telegram-каналі, зазначивши, що відповідний запобіжний захід ухвалив Шевченківський районний суд за клопотанням СБУ та Офісу генпрокурора.

"Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора. Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ", — йдеться у повідомленні.

Додається, що Богуслаєв та Дзюба отримали підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України — за колабораційну діяльність, а також пособництво державі-агресору. Як доказ цього СБУ раніше публікувала записи телефонних розмов президента "Мотор Січі". Крім цього повідомляється, що Богуслаєв навіть після вторгнення РФ в Україну, постачав росіянам двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Тим часом журналісти програми "Схеми" повідомили про те, що В'ячеслав Богуслаєв з 2000 року має російський паспорт, про який сам клопотав. І цей факт не завадив тому, що він чотири рази обирався народним депутатом (5,6,7 скликання від "Партії регіонів", а 8-е — від партії "Воля народу") та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони з доступом до державної таємниці.

Витяг з системи "Роспаспорт", який свідчить про наявність у Богуслаєва громадянства країни-агресора

Раніше "Телеграф" публікував подробиці затримання керівників підприємства "Мотор Січ" та розповідав, як їм вдавалося постачати російській стороні запчастини до літаків.