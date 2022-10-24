Главу "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу: подробности

Ему сообщено о подозрении сразу по двум уголовным статьям

В понедельник, 24 октября, директор запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в государственной измене, был арестован на два месяца. Вместе с ним под стражу был взят и начальник департамента предприятия Олег Дзюба.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в собственном Telegram-канале, отметив, что соответствующую меру пресечения принял Шевченковский районный суд по ходатайству СБУ и Офиса генпрокурора.

"В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора. Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Богуслаев и Дзюба получили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – за коллаборационную деятельность, а также пособничество государству-агрессору. Как доказательство этого, СБУ ранее публиковала записи телефонных разговоров президента "Мотор Сичи". Кроме этого сообщается, что Богуслаев даже после вторжения РФ в Украину поставлял россиянам двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

Тем временем журналисты программы "Схемы" сообщили о том, что У Вячеслава Богуслаева с 2000 года есть российский паспорт, о котором он сам ходатайствовал. И этот факт не помешал тому, что он четырежды избирался народным депутатом (5,6,7 созыва от "Партии регионов", а 8-го — от партии "Воля народа") и был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны с доступом к государственной тайне

Выписка из системы "Роспаспорт", свидетельствующая о наличии у Богуслаева гражданства страны-агрессора

Ранее "Телеграф" публиковал подробности задержания руководителей предприятия "Мотор Сич" и рассказывал, как им удавалось поставлять российской стороне запчасти к самолетам.