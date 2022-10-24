Задержанный директор "Мотор Сичи" помогал россии: СБУ показала видео с доказательствами

На днях сотрудники СБУ задержали должностного лица и одного из работников авиапредприятия и объявили им о подозрениях

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающих подозрения правоохранителей насчет сотрудничества задержанного Вячеслава Богуслаева с россией.

Соответствующую информацию в понедельник, 24 октября, обнародовали в пресс-центре СБУ, отметив, что после полномасштабного российского вторжения руководитель, ранее неоднократно избранный депутатом от "Партии регионов". Кроме того, Богуслаев долгое время занимался поставкой двигателей и других запчастей к ударным самолетам в рф. То есть своими действиями указанное лицо фактически поддерживало враждебную страну, помогая ему совершать обстрелы мирных украинских городов.

"При этом Богуслаев оправдывал нападение россии и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине", — отметили в СБУ.

Несколькими днями ранее представители спецслужбы задержали директора Богуслаева, а также одного из работников авиапредприятия. Оба объявлены о подозрениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности задержания президента "Мотор Сичи", о которых стало известно от сотрудников Службы безопасности Украины.