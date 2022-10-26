Як звільнені захисники трималися у полоні: розповіді Михайла Діанова, Пташки та інших

У чому знаходили віру звільнені герої України?

Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому понад 900 звільнених з російського полону українців. У неволі їм доводилося зазнавати фізичного та морального знущання, втім тепер вони у безпеці. Деякі з українців перебували у полоні декілька років та були незаконно ув’язнені за свою "надто проукраїнську позицію". А, як зазначають представники української влади, ця позиція виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надуманому "шпигунстві" та "тероризмі". Всі звільнені українці пережили 9 кіл пекла, але вистояли. Сьогодні "Телеграф" розповість вам про те, що допомагало триматися бійцям у полоні за їхніми історіями.

Михайло Діанов "Піаніст"

У вересні Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя. Серед звільнених бійців був і морпіх Михайло Діанов. Він до останнього боронив Україну, а опинившись пораненим у полоні він не отримав належної медичної допомоги. Ба більше, росіяни витягнули йому металеву конструкцію з руки, без наркозу, без нічого – іржавими плоскогубцями. У своєму інтерв’ю він розповів про все, що відчував в той момент.

"Якщо ти сидиш в полоні й розумієш, що зробити ти нічого не можеш, навіщо тоді сумувати? Так, настрій поганий. Бери людей з собою, оптимістів, й розказуйте анекдоти одне одному врешті решт. Змінити ситуацію ви не зможете, але настрій підняти собі — без проблем. Будь-хто з моїх знайомих військових це підтвердить. Вони скажуть: "Так, я дуже підтримував побратимів". Навіть не вірячи в це, я казав хлопцям, що скоро будемо вдома. З кожним ранком, коли ми розуміли, що нічого не змінюється, я шукав позитив. Адже з кожним днем ми були ближче до виходу з ситуації." — говорить Михайло Діанов.

Катерина Поліщук "Пташка"

Катерина Поліщук, відома як парамедикиня з позивним "Пташка", теж обороняла Україну на "Азовсталі". Її спів там, став опорою для нас тут, адже відео з нею облетіли весь світ. Не зважаючи на нещодавнє повернення, дівчина вже оголосила, що звільнені військові незабаром знову стануть в стрій, як тільки оговтаються.

"Нема різниці чи жити боягузами, чи померти боягузами — це все одно соромно. Ми усвідомлювали, що швидше за все не вийдемо, і все одно не дозволяли собі опускати руки. Коли не допомагало знеболююче, я співала колискові, тоді поранені засинали. Музика загалом допомогає при фантомних болях та поганому настрої. На злість росіянам, ми продовжували співати, жартувати, розповідати смішні історії"

Перший цілковито жіночий обмін

17 жовтня увійде в історію нашої країни як день, коли Україні вдалось повернути додому з полону 108 жінок. У своє щастя вони повірили тільки коли почули рідну мову. Жінки одразу почали ділитися враженнями, а на питання, а що допомогло вижити, зізнаються: "Мрія, що повернемось додому".

"Нас ображали гидкими словами, нам казали, що ми не потрібні своїй країні, що ми вже програли, але ми не вірили. Ми не зрадили військовій присязі, дівчата-медики не зрадили своїй. Жили думкою, що побачимо дітей та рідних. Жили надією на те, що ми повернемось додому". — кажуть дівчата.

За словами голови ОП Андрія Єрмака всі звільнені будуть проходити медичний огляд та реабілітацію. Своєю чергою у Координаційному штабі поінформували, що найстаршій з визволених полонених 62 роки, наймолодшій — 21 рік. Достеменно не відомо, скільки ще осіб на сьогодні утримує росія в полоні, але за оцінкою віце-прем'єрки із питань реінтеграції Ірини Верещук ув’язнених близько 2500. Водночас наголошується, що Україна не припиняє роботи над наступними обмінами.