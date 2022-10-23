Брат звезды сериала "Когда мы дома" попал в российский плен: учился на полицейского

Алена Алимова попросила своих подписчиков помочь освободить ее родного человека

Актриса Алена Алимова, более известная украинскому зрителю по роли Кати в популярном сериале СТБ "Когда мы дома", рассказала о своем брате Алексее Портнове. Мужчина попал в плен в марте этого года.

Звезда сообщила в Инстаграме, что Алексей приехал в Мариуполь за 5 месяцев до полномасштабного вторжения россии в Украину. До этого мужчина был в Киеве, где учился на полицейского. Уехав 10 марта на эвакуацию мирного населения Мариуполя, брат актрисы попал в плен, и уже 7 месяцев находится там.

"Ни одна организация не дает ответа. Я хочу попросить всех сделать максимальный репост, чтобы начальство и соответствующие органы обратили внимание. Те, кто хранит наше спокойствие, должны находиться дома и нести службу", — написала Алимова.

Алена Алимова с братом Алексеем Портновым в 2021 году

За все это время российские оккупанты только однажды позволили Алексею Портнову связаться с семьей.

Ранее российский актер украинского происхождения, путинист Юрий Батурин заявил, что не общается со своими родителями, живущими в Украине. Он заявил, что они "в плену".