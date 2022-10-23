Брат зірки серіалу "Коли ми вдома" потрапив у російський полон: навчався на поліцейського

Альона Алимова попросила своїх підписників допомогти звільнити її рідну людину

Актриса Альона Алимова, більш відома українському глядачу за роллю Каті в популярному серіалі СТБ "Коли ми вдома", розповіла про свого брата Олексія Портнова. Чоловік потрапив у полон у березні цього року.

Зірка повідомила в Інстаграмі, що Олексій приїхав до Маріуполя за 5 місяців до повномасштабного вторгнення росії в Україну. До цього часу чоловік був у Києві, де навчався на поліцейського. Поїхавши 10 березня на евакуацію мирного населення Маріуполя, брат актриси потрапив у російський полон, і вже 7 місяців перебуває там.

"Жодна організація не дає відповіді. Я хочу попросити всіх зробити максимальний репост, щоб начальство та відповідні органи звернули увагу. Ті, хто бережуть наш спокій, повинні перебувати вдома і нести службу", — написала Алимова.

Альона Алимова з братом Олексієм Портновим у 2021 році

За весь цей час російські окупанти лише одного разу дозволили Олексію Портнову зв'язатися з родиною.

Раніше російський актор українського походження, путініст Юрій Батурін заявив, що не спілкується зі своїми батьками, які живуть в Україні. Він заявив, що вони "в полоні".