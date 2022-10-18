"Я для них ворог": путініст Батурін заявив, що його батьки "в полоні" в Україні

Шанувальник Кремля до всього "не тримає зла" на своїх рідних, які не підтримують його воєнних поглядів.

Відомий актор, уродженець села Ставидла на Кіровоградщині, який побудував кар’єру в росії, путініст Юрій Батурін заявив, що не спілкується зі своїми батьками, які живуть в Україні. Їхнє спілкування припинилося 24 лютого, після того, як рф розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

Про свої стосунки з рідними Батурин розповів у передачі Бориса Корчевнікова "Життя та доля". Актор зазначає, що він не розуміє, чому до нього негативно ставляться в Україні, адже він дуже "любить та цінує країну, в якій народився". Однак при цьому він вважає себе "російським українського походження" та заявляє, що "цю країну" (Україну) будували його діди.

"Я для них ворог. Не спілкуюся з ними з 24 лютого. Насилу розумію, чому мене там вважають зрадником... Зараз мої батьки просто доживають у цій нинішній Україні, не живуть. Там якоїсь миті перестали прислухатися до інших думок" — наголосив артист.

Також Батурін заявив, що вважає, що його батьки "в полоні в Україні", і він сподівається, що його близькі незабаром "одумаються", і, можливо, навіть переїдуть до нього в росію.

"У мене нічого не змінилося стосовно них. Як вони до мене ставляться — не знаю. Знаю, що коли все закінчиться, все стане на свої місця. Не спілкуюся з ними, бо не хочу провокувати хворих людей, які там перебувають. Живу з думкою, що вони просто в полоні", — додав путініст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Софія Ротару, яка активно виступає в росії до повномасштабного вторгнення армії рф в Україну, відреагувала на обстріл російськими дронами-камікадзе Києва 17 жовтня.