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"Я для них ворог": путініст Батурін заявив, що його батьки "в полоні" в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Юрій Батурін родом із Кіровоградської області Новина оновлена 18 жовтня 2022, 16:41
Юрій Батурін родом із Кіровоградської області

Шанувальник Кремля до всього "не тримає зла" на своїх рідних, які не підтримують його воєнних поглядів.

Відомий актор, уродженець села Ставидла на Кіровоградщині, який побудував кар’єру в росії, путініст Юрій Батурін заявив, що не спілкується зі своїми батьками, які живуть в Україні. Їхнє спілкування припинилося 24 лютого, після того, як рф розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

Про свої стосунки з рідними Батурин розповів у передачі Бориса Корчевнікова "Життя та доля". Актор зазначає, що він не розуміє, чому до нього негативно ставляться в Україні, адже він дуже "любить та цінує країну, в якій народився". Однак при цьому він вважає себе "російським українського походження" та заявляє, що "цю країну" (Україну) будували його діди.

"Я для них ворог. Не спілкуюся з ними з 24 лютого. Насилу розумію, чому мене там вважають зрадником... Зараз мої батьки просто доживають у цій нинішній Україні, не живуть. Там якоїсь миті перестали прислухатися до інших думок" — наголосив артист.

Також Батурін заявив, що вважає, що його батьки "в полоні в Україні", і він сподівається, що його близькі незабаром "одумаються", і, можливо, навіть переїдуть до нього в росію.

"У мене нічого не змінилося стосовно них. Як вони до мене ставляться — не знаю. Знаю, що коли все закінчиться, все стане на свої місця. Не спілкуюся з ними, бо не хочу провокувати хворих людей, які там перебувають. Живу з думкою, що вони просто в полоні", — додав путініст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Софія Ротару, яка активно виступає в росії до повномасштабного вторгнення армії рф в Україну, відреагувала на обстріл російськими дронами-камікадзе Києва 17 жовтня.

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