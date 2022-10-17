"Розбите серце": "зникла" Софія Ротару вийшла на зв’язок і показала страшні кадри з Києва

Виконавиця хітів "Одна калина" та "Червона рута" реагує на ракетні обстріли росією своєї країни звичайними сторіс в Інстаграмі

Відома співачка Софія Ротару відреагувала на сьогоднішній обстріл українських міст іранськими дронами-камікадзе та російськими ракетами.

75-річна артистка опублікувала в сторіз свого офіційного акаунту в Інстаграмі фото наслідків агресії росії — зруйнований житловий будинок в українській столиці, в якому під завалами дістали тіла трьох людей.

"Kyiv 17.10.2022", — підписала знімок Ротару, прикріпивши смайлик розбитого серця.

Нагадаємо, сама Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи звичайних постів у соцмережі. Раніше українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки та те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.

Цікава історія вийшла з єдиним сином артистки Русланом Євдокименком та онуком Анатолієм. Навесні чоловіки намагалися нелегально виїхати з країни через кордон із Молдовою, щоб уникнути мобілізації. Легендарна артистка ж інцидент не прокоментувала.

У липні стало відомо, що онук Ротару раптово опинився у Франції — Анатолію вдалося виїхати з країни, попри його призовний вік.