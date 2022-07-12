"Мене це так курвить": Мосейчук посперечалася з Ясинським і Леньо щодо Ротару, яка замовчує війну (відео)

Телеведуча засудила українських артистів, які й поганого слова не скажуть про співачку

Українська ведуча Наталія Мосейчук у розмові з українським продюсером Михайлом Ясинським та лідером українського рок-гурту Kozak System Іваном Леньо обговорила реакцію українських артистів на позицію співачки Софії Ротару, яка воліє мовчати про війну.

Випуск з обговоренням був опублікований на YouTube-каналі телеведучої 10 липня. Мосейчук заявила, що її дратує те, що ніхто з українських артистів не може нічого поганого сказати про Ротару, яка замовчує звірства російських окупантів.

"Софії Михайлівни Ротару немає, і ніхто з вашого культурного цеху навіть оком не може глянути на "ах, яких людей" і нічого поганого не може сказати. І мене це так курвить – люди, які збирали стадіони, народні артисти УРСР, "одна калина за вікном", – а ми не говоримо, що ці люди роблять під час війни", – звернулася ведуча до гостей програми.

У свою чергу Іван Леньо заявив, що найгіршим покаранням для українських артистів, які мовчать про війну, буде те, що українці не прийдуть більше на їхні концерти: "Найгіршим покаранням для цих баранів буде не те, що Міша та Іван кидатимуться г*вном, а те, що на їхні концерти не прийде жоден українець".

Продюсер Ясинський прийняв нейтральну позицію і заявив, щоб люди самі вирішували, йти їм на концерти зрадників чи ні: "Хай це буде особистий вибір людини. Це все про нашу дорослість. Між співаком та громадянином – велика прірва".

Софія Ротару після вторгнення росії в Україну 24 лютого

Співачка, яка до цього виступала в росії на сцені з відомими путіністами, лише на п’ятий день повномасштабного вторгнення рф опублікувала в Інстаграмі фото українського прапора, повідомивши, що на той момент знаходиться в Києві. "Свобода коштує дорого, це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України", — додала Ротару.

7 березня стало відомо, що сина та онук Ротару, Руслана та Анатолія Євдокименки було затримано у складі групи з восьми осіб у Могилеві-Подільському Вінницької області при спробі незаконно перетнути кордон на надувному човні.