Полякова після скандалу з українською мовою вирішила виправдатися: "На кухні люди говорять як хочуть"

Співачка не бачить нічого поганого в тому, щоб вести публічне шоу російською під час війни

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала скандал з українською мовою. Нагадаємо, що її та Машу Єфросініну українці розкритикували за новий випуск шоу "Дорослі дівчатка" на YouTube-каналі, в якому зірки заявили про відмову переходити на українську мову.

У прямому ефірі випуску "Ранок з Україною" Полякова заявила про необхідність українізації, проте наголосила, що багато жителів нашої країни працюючи і звертаючись своєю рідною мовою, говорять у колі найближчих і друзів так, як їм зручніше.

"Для всієї країни це дуже болюче питання і я розумію, наскільки воно важливе. Хочу довести свій меседж: офіційно на телебаченні я розмовляю виключно українською, але просто цей проєкт з Машею, — він на кухні з подругою. У нас мільйони людей, які на кухні з подругами, з рідними говорять так, як вони звикли”, — висловилася співачка.

Зазначимо, що такі заяви на тлі російсько-української війни, коли росіяни обстрілюють мирних українців, зокрема дітей, намагаються пропагувати російську мову на українських землях та вбивають тих самих російськомовних українців, самі українські зірки не бачать необхідності розширювати український контент, коли він так потрібен.

Нагадаємо, що багато публічних осіб приєдналися до хейту Полякової та Єфросініної, називаючи їх "тупими".

Раніше український телеведучий Андрій Бєдняков заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі на українську мову. Шоумен в жаху від того, на що перетворили росіяни його рідний Маріуполь.