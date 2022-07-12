Полякова после скандала с украинским языком решила оправдаться: "На кухне люди говорят как хотят"

Певица не видит ничего плохого в том, чтобы вести публичное шоу на русском языке во время войны

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала скандал с украинским языком. Напомним, что ее и Машу Ефросинину украинцы раскритиковали за новый выпуск шоу "Взрослые девочки" на YouTube-канале, в котором звезды заявили об отказе переходить на украинский язык.

В прямом эфире выпуска "Утро с Украиной" Полякова заявила о необходимости украинизации, однако подчеркнула, что многие жители нашей страны работая и обращаясь на свое родном языке, говорят в кругу самых близких и друзей так, как им удобнее.

"Для всей страны это очень больной вопрос и я понимаю, как он важен. Хочу довести свой месседж: официально на телевидении я разговариваю исключительно на украинском, но просто этот проект с Машей, — он на кухне с подругой. У нас миллионы людей, которые на кухне с подругами, с родными говорят так, как они привыкли", — высказалась певица.

Отметим, что такие заявление на фоне российско-украинской войны, когда россияне обстреливают мирных украинцев, в частности детей, пытаются пропагандировать русский язык на украинских землях и убивают тех же русскоязычных украинцев, сами украинские звезды не видят необходимости расширять украинский контент, когда он так нужен.

Напомним, что многие публичные лица присоединились к хейту Поляковой и Ефросининой, называя их "тупыми".

Ранее украинский телеведущий Андрей Бедняков заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. Шоумен в ужасе от того, во что превратили россияне его родной Мариуполь.