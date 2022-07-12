"Меня это так курвит": Мосейчук поспорила с Ясинским и Леньо насчет замалчивающей войну Ротару (видео)

Телеведущая осудила украинских артистов, которые и слова плохого не скажут о певице

Украинская ведущая Наталья Мосейчук в разговоре с украинским продюсером Михаилом Ясинским и лидером украинской рок-группы Kozak System Иваном Леньо обсудила реакцию украинских артистов на позицию певицы Софии Ротару, которая предпочитает молчать о войне.

Выпуск с обсуждением был опубликован на YouTube-канале телеведущей 10 июля. Мосейчук заявила, что ее раздражает то, что никто из украинских артистов не может ничего плохого сказать про Ротару, которая замалчивает о зверствах российских оккупантов.

"Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на "ах, каких людей" и ничего плохого не может сказать. И меня это так курвит – люди, которые собирали стадионы, народные артисты УССР, "одна калина за вікном" – а мы не говорим, что эти люди делают во время войны", – обратилась ведущая к гостям программы.

Читайте также: Категория Lifestyle Полякова после скандала с украинским языком решила оправдаться: "На кухне люди говорят как хотят" Певица не видит ничего плохого в том, чтобы вести публичное шоу на русском языке во время войны

В свою очередь Иван Леньо заявил, что самым худшим наказанием для украинских артистов, которые молчат о войне, будет то, что украинцы не придут больше на их концерты: "Самым большим наказанием для этих баранов будет не то, что Миша и Иван будут бросаться г*вном, а то, что на их концерты не придет ни один украинец".

Продюсер Ясинский принял нейтральную позицию и заявил, чтобы люди сами решали, идти им на концерты предателей или нет: "Пусть это будет личный выбор человека. Это все о нашей взрослости. Между певцом и гражданином – большая пропасть".

София Ротару после вторжения россии в Украину 24 февраля

Певица, которая до этого выступала в россии на сцене с известными путинистами, только на пятый день полномасштабного вторжения рф опубликовала в Инстаграме фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находится в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины", – добавила Ротару.

7 марта стало известно, что сын и внук Ротару, Руслан и Анатолий Евдокименки были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.