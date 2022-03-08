"Руслана легко узнать": украинская певица подтвердила, что сын Ротару пытался нелегально выехать из страны

Сына и внука украинской певицы обвинили в попытке бежать из страны

Украинская певица Анжелика Рудницкая узнала среди украинцев, которые пытались незаконно выехать из страны во время военного положения, единственного сына своей коллеги Софии Ротару — Руслана Евдокименко. Артистка опубликовала на своей странице в Facebook нашумевшее видео с группой граждан призывного возраста, которые пытались пересечь границу с Молдовой.

"Пока украинцы защищают свою землю — мажоры под руководством гражданина Молдовы пытались скрыться из страны на лодке. Среди них – сын и внук певицы Софии Ротару. Руслана легко узнать", — пишет Рудницкая.

Анжелика Рудницкая поделилась скандальным видео с украинскими беглецами

В комментариях под публикацией Рудницкая подчеркнула, что мужчины могли бы копать траншеи или разгружать гуманитарную помощь, как это делают в военное время даже несовершеннолетние украинцы. По мнению певицы, из страны пытались бежать слабодушные люди, которые никогда не будут ее защитниками.

Певица также напомнила своим подписчикам строки из песни Ротару, которые на фоне непатриотичного поступка ее родных заиграли новыми красками.

"… Одна калина за вікном; одна родина за столом. І Україна, бо в нас іншої нема…", — написала Рудницкая.

Пользователи соцсети осудили поступок Анатолия и Руслана Евдокименко, однако отмечали, что потеря невелика: такие "воины" Украине не нужны.

Пользователи осудили поступок Евдокименко

Впрочем, были и те, кто все равно не поверил, что на видео — родственники Ротару.

Не все поверили в реалистичность обвинений в адрес Евдокименко

Предательницей называли и саму Софию Ротару. Легендарная артистка же инцидент еще не прокомментировала.

Напомним: ранее о подготовке незаконного побега из Украины в Молдову на лодке писала "Украинская правда", ссылаясь на собеседника в пограничной службе. По данным издания, всех 9 фигурантов дела призывного возраста задержали, включая "поводыря", гражданина Молдовы, и тех, кого журналисты назвали Анатолием и Русланом Евдокименко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из Украины уже выехали более 1,7 миллиона человек. В основном граждане выбирают Польшу. Также тем украинцам, которые пытались уехать незаконно, представители таможенной службы вручили по тюльпану. В международный женский день задержали целый автобус с уклонистами.