Укр

На Закарпатье пограничники вручили цветы "уклонистам", пытавшимся сбежать от мобилизации (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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На границе задержали "уклонистов" из Украины Новость обновлена 08 марта 2022, 11:33
На границе задержали "уклонистов" из Украины

Теперь задержанных мобилизуют и отправят в военные части

Закарпатские пограничники задержали целый автобус с мужчинами, пытавшимися незаконно пересечь границу и бежать в другую страну. Каждому из задержанных представители таможенной службы вручили по тюльпану в честь Международного женского праздника 8 марта, чтобы подчеркнуть ничтожность действий уклоняющихся.

Соответствующее видео распространяется по украинским Telegram-каналам.

Согласно имеющимся сведениям, инцидент произошел на территории ВВС "Дяково". Там пограничникам удалось задержать 12 мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) из разных регионов украинского государства. Все пытались незаконно пересечь границу с целью уклонения от прохождения военной службы.

Теперь этих граждан ожидает мобилизация и отправка в боевые части.

Видео от закарпатских пограничников

Ранее "Телеграф" сообщал, что к утру 13-го дня полномасштабной войны россии с Украиной наше государство уже успели покинуть более 1,7 миллиона человек. Стоит отметить, что одним из самых популярных "направлений" для беженцев является Польша.

Теги:
#Украина #Россия #Пограничники #Война #Закарпаття
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