"Расстреляли в плену": оккупанты жестоко убили украинского спортсмена-разведчика

Спортсмен после начала широкомасштабного вторжения рф встал на защиту родины

После освобождения Изюма (Харьковская область) было найдено тело бойца смешанных единоборств, разведчика Владимира Лазаренко, который 7 месяцев считался пропавшим без вести.

О гибели 38-летнего бойца в интервью Obozrevatel рассказала боец MMA и чемпионка WWFC в весовой категории до 48 кг Алена Рассохина. Владимир, которого называли "Дядя Вовик", долгое время тренировался у Алены в днепровском спортивном клубе "Ярость".

Владимир, прийдя в ММА в 30-летнем возрасте, успел выиграть областные соревнования по смешанным единоборствам, стать призером чемпионата Украины по грепплингу, отсудить множество турниров и даже воспитать своих учеников. Алена поведала, что после 24 февраля он отправился на защиту родины добровольцем.

"Он стоял добровольцем в первых рядах. Пошел служить раздетый, а мы всей командой собрали средства ему на экипировку. Чтобы был броник, каска, сапоги теплые, флиска… Он служил в разведке. Я не пыталась его отговорить, он сразу сказал: "Я иду туда, чтоб вы тут спокойно жили". Никогда не могла подумать, что эти его слова будут роковыми", – рассказала Рассохина.

В начале весны Лазаренко, находясь в Харьковской области, перестал выходить на связь. Близкие и друзья до последнего надеялись, что Владимир жив, однако после освобождения Изюма и его окрестностей было найдено и тело бойца. Рассохина рассказала, что по наводке местных жителей в селе Чистоводовка Харьковской области была найдена могила двух защитников Украины, которых расстреляли в плену.

"Как только освободили Изюм, нашли его могилу, где было два замученных воина. Одним из них оказался наш Вовчик. Вова погиб мучительной смертью, его сильно пытали, были раздроблены руки, огнестрельное ранение и раздроблена голова. Думаю, он их посылал, вот они и издевались над ним", — заявила Алена.

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