Укр

"Расстреляли в плену": оккупанты жестоко убили украинского спортсмена-разведчика

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Тело спортсмена обнаружили только после освобождения Изюма Новость обновлена 14 октября 2022, 15:43
Тело спортсмена обнаружили только после освобождения Изюма

Спортсмен после начала широкомасштабного вторжения рф встал на защиту родины

После освобождения Изюма (Харьковская область) было найдено тело бойца смешанных единоборств, разведчика Владимира Лазаренко, который 7 месяцев считался пропавшим без вести.

О гибели 38-летнего бойца в интервью Obozrevatel рассказала боец MMA и чемпионка WWFC в весовой категории до 48 кг Алена Рассохина. Владимир, которого называли "Дядя Вовик", долгое время тренировался у Алены в днепровском спортивном клубе "Ярость".

Владимир, прийдя в ММА в 30-летнем возрасте, успел выиграть областные соревнования по смешанным единоборствам, стать призером чемпионата Украины по грепплингу, отсудить множество турниров и даже воспитать своих учеников. Алена поведала, что после 24 февраля он отправился на защиту родины добровольцем.

"Он стоял добровольцем в первых рядах. Пошел служить раздетый, а мы всей командой собрали средства ему на экипировку. Чтобы был броник, каска, сапоги теплые, флиска… Он служил в разведке. Я не пыталась его отговорить, он сразу сказал: "Я иду туда, чтоб вы тут спокойно жили". Никогда не могла подумать, что эти его слова будут роковыми", – рассказала Рассохина.

В начале весны Лазаренко, находясь в Харьковской области, перестал выходить на связь. Близкие и друзья до последнего надеялись, что Владимир жив, однако после освобождения Изюма и его окрестностей было найдено и тело бойца. Рассохина рассказала, что по наводке местных жителей в селе Чистоводовка Харьковской области была найдена могила двух защитников Украины, которых расстреляли в плену.

"Как только освободили Изюм, нашли его могилу, где было два замученных воина. Одним из них оказался наш Вовчик. Вова погиб мучительной смертью, его сильно пытали, были раздроблены руки, огнестрельное ранение и раздроблена голова. Думаю, он их посылал, вот они и издевались над ним", — заявила Алена.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб польский боец ММА из Интернационального легиона ВСУ.

Напомним, на фронте погиб чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин.

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#Россия #Смешанные единоборства #Война с Россией