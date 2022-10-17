Мама девочки Алисы из "Азовстали" вернулась из плена: кого еще удалось освободить (фото)

Женщина вскоре сможет увидеться с дочерью

В понедельник, 17 октября, в ходе обмена пленными Украине вернули 108 женщин, часть из которых находилась на территории мариупольской Азовстали. Среди них и мама девочки Алисы, которая более 50 дней находилась в одном из бункеров предприятия.

Информацию об этом обнародовал Украинский ветеранский фонд в Твиттер, а также подтвердил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Скоро маленькая Алиса, дочь боевого медика Виктории Обидиной, увидит свою маму. Их развели во время эвакуации из Азовстали, ребенок попал в подконтрольное Запорожье, а мать – оккупанты оставили в "ДНР", — сообщил Билецкий.

Он подтвердил, что Обидина была в числе тех женщин, которых удалось вернуть домой, а также отметил, что в XXI веке дети не должны проходить через подобные испытания.

Женщину и ее 4-летнюю дочь разделили 8 мая во время эвакуации из Мариуполя. Девочку отправили одну в Запорожье, а ее мама была направлена в фильтрационный лагерь. Обидина на Азовстали была военным медиком и круглосуточно оказывала помощь пострадавшим.

Вместе с тем, как сообщила журналистка Ольга Мусафирова из плена также вернули Людмилу Пархоменко, которая опекала детей-сирот на оккупированных территориях. Она находилась в плену более трех лет.

Как сообщалось ранее, 17 октября Украина смогла вернуть из российского плена 108 женщин, из них 37 находились на Азовстали.

Как сообщалось, по состоянию на начало октября в российском плену находилось около 2,5 тысячи украинских защитников только из мариупольской "Азовстали".