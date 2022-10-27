Юная украинка, отца которой пленили оккупанты, выиграла турнир в Хорватии

Юная спортсменка выиграла 2 награды в Загребе

Украинцы все чаще добиваются отличных результатов в прыжках в воду. Мариупольчанка Ника Шурда завоевала "золото" на открытом чемпионате Хорватии.

Об этом в четверг, 27 октября, сообщил Мариупольский городской совет на своем telegram-канале. Юная спортсменка выиграла сразу две награды на первенстве.

18-летняя мариупольчанка завоевала "золото" на чемпионате Хорватии по прыжкам в воду на 1-метровом трамплине и стала серебряным призером по итогам синхронных прыжков с 3-метрового трамплина.

Напомним, в июле 2022 года спортсменка стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду среди юниорок.

В августе 2022 года luckypunchnet сообщал, что отец Ники Дмитрий, который работал тренером в ДЮСШ города Мариуполь, несколько месяцев находится в плену у российских оккупантов. Сообщается, что на момент начала полномасштабного вторжения рф он находился на соревнованиях в Луцке. Затем он вернулся в Мариуполь, где занялся волонтерской деятельностью. Позднее Дмитрий попал в больницу Донецка, а затем, как сообщила его дочь, в тамошнее СИЗО. Связи с ним не было с 29 апреля.

Ранее сообщалось, что украинский тяжелоатлет Евгений Бурбала завоевал полный комплект медалей на чемпионате Европы.

Напомним, украинки стали вице-чемпионками Европы по боксу.