Укр

Украинские прыгуны в воду выиграли чемпионат мира, опередив россиян (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Середа и Данило Аванесов Новость обновлена 08 декабря 2021, 18:00
Алексей Середа и Данило Аванесов

Еще одна золотая медаль наших спортсменов.

Украинцы Алексей Середа и Данило Аванесов завоевали золотые награды на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве. 

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook

Середа и Аванесов триумфовали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В финале соревнований украинцы опередили российский и бразильский дуэты, которые в итоге заняли 2-е и 3-е места соответственно. 

Итоги соревнований:

Алексей Середа и Данило Аванесов выиграли юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду
Алексей Середа и Данило Аванесов выиграли юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду

Видео победного прыжка украинцев:

На честь победителей был традиционно исполнен национальный гимн. 

Отметим, на домашнем чемпионате мира 15-летний Середа выиграл "золото" в прыжках с 10-метровой вышки, а также занял второе места в прыжках с 3-метрового трамплина. Алексей на Олимпийских играх в Токио (2021 год) занял 6-е место, что является национальным рекордом.

Напомним, что чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров проходит в столичном центре спорта "Лико". На счету сборной Украины уже 4 "золота". Победы также завоевали 16-летняя Ксения Байло и 18-летний Даниил Коновалов. Соревнования завершатся 9 декабря.

Теги:
#Прыжки в воду #Алексей Середа
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