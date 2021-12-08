Украинские прыгуны в воду выиграли чемпионат мира, опередив россиян (видео)
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Еще одна золотая медаль наших спортсменов.
Украинцы Алексей Середа и Данило Аванесов завоевали золотые награды на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.
Середа и Аванесов триумфовали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В финале соревнований украинцы опередили российский и бразильский дуэты, которые в итоге заняли 2-е и 3-е места соответственно.
Итоги соревнований:
Видео победного прыжка украинцев:
На честь победителей был традиционно исполнен национальный гимн.
Отметим, на домашнем чемпионате мира 15-летний Середа выиграл "золото" в прыжках с 10-метровой вышки, а также занял второе места в прыжках с 3-метрового трамплина. Алексей на Олимпийских играх в Токио (2021 год) занял 6-е место, что является национальным рекордом.
Напомним, что чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров проходит в столичном центре спорта "Лико". На счету сборной Украины уже 4 "золота". Победы также завоевали 16-летняя Ксения Байло и 18-летний Даниил Коновалов. Соревнования завершатся 9 декабря.
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