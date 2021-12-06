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Юный украинец стал чемпионом мира по прыжкам в воду, оставив позади россиянина (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Середа завоевал "золото" на домашнем чемпионате мира среди юниоров Новость обновлена 06 декабря 2021, 20:55
Алексей Середа завоевал "золото" на домашнем чемпионате мира среди юниоров

Блистательная победа нашего спортсмена.

Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.

15-летний Середа стал лучшим по прыжкам в воду с 10-метровой вышки в возрастной группе B, оставив позади всех соперников.

Итоговое распределение мест на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду
Итоговое распределение мест на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду

В сети доступно видео с церемонии награждения спортсмена. К слову, награждали украинца не только представитель федерации, но и олимпийский чемпион и глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов поздравил спортсмена и весь тренерский штаб с блестящей победой и пожелал дальнейших успешных стартов.

Видео победного прыжка Середы доступно на YouTube-канале FINA.

Отметим, Середа не менее успешно выступает на взрослом уровне. В столь юные годы Алексей уже дважды становился чемпионом Европы, а на Олимпийских играх в Токио он занял шестое место, что является национальным рекордом.

Отметим, юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в киевском центре спорта "Лико". На счету сборной Украины уже три золотых награды. Ранее победы отпраздновали 16-летняя Ксения Байло и 18-летний Даниил Коновалов.

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#Прыжки в воду #Алексей Середа
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