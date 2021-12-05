Юная украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в воду, опередив россиянку (видео)
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Очередная медаль нашей спортсменки.
Украинка Ксения Байло выиграла домашний чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.
16-летняя украинка выиграла золотую медаль в соревнованиях на 10-метровой вышке в возрастной группе "B". В финальном турнире украинка в борьбе за "золото" опередила россиянку Ульяну Манаенкову и испанку Ану Карвахаль.
Итоги соревнований:
Видео победного прыжка:
Гимн Украины на честь чемпионки:
Ксения добыла уже вторую награду в киевском центре спорта "Лико", где проходят соревнования. Ранее Байло выиграла "бронзу" в прыжках с метрового трамплина в своей возрастной группе. Добавим, что "золото" Ксении стало вторым для Украины на домашнем чемпионате мира. Даниил Коновалов выиграл соревнования в прыжках с 3-метрового трамплина в возрастной категории "А". К слову, Коновалов также завоевал "серебро" в синхронных прыжках в дуэте с Богданом Чижовским.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Олег Жох стал 9-кратным чемпионом мира по армрестлингу. Кроме того, "золото" также на счету Петра Маргаринта.
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