Юна українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у воду, випередивши росіянку (відео)

Ще одна медаль нашої спортсменки.

Українка Ксенія Байло виграла домашній чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

16-річна українка виграла золоту медаль у змаганнях на 10-метровій вишці у віковій групі "B". У фінальному турнірі українка у боротьбі за "золото" випередила росіянку Уляну Манаєнкову та іспанку Ану Карвахаль.

Підсумки змагань:

Ксенія Байло стала чемпіонкою світу

Відео переможного стрибка:

Гімн України на честь чемпіонки:

Ксенія здобула вже другу нагороду у київському центрі спорту "Ліко", де відбуваються змагання. Раніше Байло виграла "бронзу" у стрибках із метрового трампліна у своїй віковій групі. Додамо, що "золото" Ксенії стало другим для України на домашньому чемпіонаті світу. Данило Коновалов виграв змагання у стрибках із 3-метрового трампліна у віковій категорії "А". До речі, Коновалов також завоював "срібло" у синхронних стрибках у дуеті з Богданом Чижовським.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Олег Жох став 9-кратним чемпіоном світу з армрестлінгу. Крім того, "золото" також на рахунку Петра Маргарінта.