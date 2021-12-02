Український армрестлер став чемпіоном світу (відео)

Ще одна перемога нашого співвітчизника.

Після успіху новоспеченого 9-кратного чемпіона світу Олега Жоха, який виграв змагання у категорії до 70 кг, вже наступного дня "золото" для України на чемпіонаті світу з армрестлінгу в Румунії завоював Петро Маргарінт.

Про це повідомляє Федерація армрестлінгу України у Facebook.

Український спортсмен Петро Маргарінт (Одеська область) тріумфував у ваговій категорії до 100 кг.

У мережі доступне відео поєдинків Петра на чемпіонаті світу:

У шостий день змагань українці завоювали ще три медалі. У жінок "бронзу" виграли Анна Гранатова (Львівська область) у ваговій категорії до 50 кг та Кулик Руслана у категорії до 80 кг (Полтавська область). А у чоловіків "бронза" на рахунку Кичука Петра (Дніпропетровська область) у ваговій категорії понад 110 кг.

Додамо, що чемпіонат світу з армрестлінгу проходить у столиці Румунії – Бухаресті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська біатлоністка Ірина Петренко виграла срібло на Кубку IBU в Норвегії, а українська каратистка Анжеліка Терлюга очолила світовий рейтинг у своїй ваговій категорії.