Українець однією лівою переміг росіянина у фіналі чемпіонату світу (відео)

Рівних Олегу Жоху цього разу не було.

Український спортсмен Олег Жох став чемпіоном світу з армреслінгу у ваговій категорії до 70 кг.

У вирішальному поєдинку Жох за кілька секунд упорався з представником Росії Олександром Анфілов’євим. Змагання проходили у столиці Румунії – Будапешті.

Переглянути всі відео поєдинків за участю Жоха можна за посиланням.

"Нарешті перемога, шлях до якої тривав довгі три роки. Три непрості роки. Три роки стомлюючих тренувань, змагань і важкої праці. Перемога, якої б не було без вашої підтримки. Цього дня золото чемпіонату світу вдев’яте стало нашим", — написав Жох на своїй сторінці в інстаграмі одразу після перемоги.

У 2018 році Жох разом із батьком та іншим українським армреслером Андрієм Пушкарем потрапив у ДТП, вижити в якому вдалося лише Олегу. Минулого місяця Жох вперше після паузи виступив на чемпіонаті Європи і одразу ж здобув впевнену перемогу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український боксер Юрій Захареєв став чемпіоном світу, у фіналі здолавши російського спортсмена.