Українець побив росіянина та став чемпіоном світу

Для спортсмена це перша "доросла" медаль.

Український боксер Юрій Захарєєв став чемпіоном світу у ваговій категорії до 71 кілограма після перемоги над росіянином Вадимом Мусаєвим.

Як пишуть "Факти", для 19-річного вихідця з Білгород-Дністровського (Одеська область) це перша "доросла" медаль. Раніше Захареєв став чемпіоном світу серед молоді.

XXI чемпіонат світу з боксу проходив у столиці Сербії Белграді. Там зібралося понад 650 спортсменів зі 105 країн світу.

На шляху до "золота" український боксер провів низку блискучих поєдинків із сомалійцем Махмодом Саїдом (5:0 за рішенням суддів), Мохаммедом Акбаром з Британії (5:0), Юбу Сіссохо з Іспанії (5:0), Асланбеком Шімбергеновим з Казахстану (3:2) та азербайджанцем Сарханом Алієвим (5:0).

У фіналі змагань він зійшовся у трьох раундах із 28-річним Вадимом Мусаєвим із Росії та завершив поєдинок з рахунком 5:0.

За перемогу він здобув 100 тисяч доларів призових (2,6 мільйона гривень).

Як повідомлялося раніше, там же, у Белграді, українка Аліна Грушіна (Якобія) здобула золоту медаль у молодіжному чемпіонаті світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 57 кілограмів, здолавши росіянку Крістіну Міхнєву.