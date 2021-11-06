Украинец избил россиянина и стал чемпионом мира

Для спортсмена это первая "взрослая" медаль.

Украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира в весовой категории до 71 килограмма после победы над россиянином Вадимом Мусаевым.

Как пишут "Факты", для 19-летнего выходца из Белгород-Днестровского (Одесская область) это первая "взрослая" медаль. Ранее Захареев ставал чемпионом мира среди молодежи.

XXI чемпионат мира по боксу проходил в столице Сербии Белграде. Там собрались более 650 спортсменов из 105 стран мира.

На пути к "золоту" украинский боксер провел ряд блестящих поединков с сомалийцем Махмодом Саидом (5:0 по решению судей), Мохаммедом Акбаром из Британии (5:0), Юбу Сиссохо из Испании (5:0), Асланбеком Шимбергеновым из Казахстана (3:2) и азербайджанцем Сарханом Алиевым (5:0).

В финале соревнований он сошелся в трех раундах с 28-летним Вадимом Мусаевым из России и завершил поединок со счетом 5:0.

За победу он получил 100 тысяч долларов призовых (2,6 миллиона гривен).

Как сообщалось ранее, там же, в Белграде, украинка Алина Грушина (Якобия) завоевала золотую медаль в молодежном чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограмм, одолев россиянку Кристину Михневу.