Укр

Украинка вынесла россиянку в финале чемпионата мира по борьбе

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Украина завоевала очередную медаль на турнире Новость обновлена 06 ноября 2021, 15:21
Украина завоевала очередную медаль на турнире

Грушина оставила принципиальную соперницу ни с чем.

Украинская борчиня Алина Грушина (Якобия) стала победителем молодежного чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в сербском Белграде.

В весовой категории до 57 кг украинка по очкам одержала победу над представительницей России Кристиной Михневой — 5:1. Это первая золотая награда для украинских девушек на турнире.

Ранее бронзу в весовой категории до 53 кг взяла Мария Винник, такое же достижение в весе до 68 кг у Оксаны Чудик, а серебро принесла Соломия Винник (весовая категория до 59 кг). Благодаря этим успехам женская сборная Украины выиграла командное первенство.

По состоянию на утро субботы украинские мужчины наград не выигрывали, однако еще остается еще пять представителей в пяти весовых категориях.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский защитник Ярослав Ракицкий, который выступает за санкт-петербургский "Зенит", в ближайшее время может покинуть клуб. В России уже объяснили, с чем может быть связано решение попрощаться с футболистом.

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#Вольная борьба
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