Українка винесла росіянку у фіналі чемпіонату світу з боротьби

Грушина залишила принципову суперницю ні з чим.

Українська борчиня Аліна Грушіна (Якобія) стала переможцем молодіжного чемпіонату світу з вільної боротьби, що проходить у сербському Белграді.

У ваговій категорії до 57 кг українка за очками здобула перемогу над представницею Росії Крістіною Міхневою – 5:1. Це перша золота нагорода для українських дівчат на турнірі.

Раніше бронзу у ваговій категорії до 53 кг взяла Марія Винник, таке ж досягнення у вазі до 68 кг Оксана Чудик, а срібло принесла Соломія Винник (вагова категорія до 59 кг). Завдяки цим успіхам жіноча збірна України виграла командну першість.

Станом на ранок суботи українські чоловіки нагород не вигравали, проте ще лишається ще п’ять представників у п’яти вагових категоріях.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український захисник Ярослав Ракицький, який виступає за санкт-петербурзький "Зеніт", найближчим часом може залишити клуб. У Росії вже пояснили, із чим може бути пов’язане рішення попрощатися з футболістом.