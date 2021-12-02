Украинец одной левой победил россиянина в финале чемпионата мира (видео)

Равных Олегу Жоху в этот раз не было.

Украинский спортсмен Олег Жох стал чемпионом мира по армреслингу в весовой категории до 70 кг.

В решающем поединке Жох за несколько секунд справился с представителем России Александром Анфиловъевым. Соревнования проходили в столице Румынии — Будапеште.

Посмотреть все видео поединков с участием Жоха можно по ссылке.

"Наконец-то победа, путь к которой длился долгих три года. Три непростых года. Три года утомительных тренировок, соревнований и тяжелого труда. Победа, которой бы не было без вашей поддержки. В этот день золото чемпионата мира в девятый раз стало нашим", — написал Жох на своей странице в инстаграме сразу после победы.

В 2018 году Жох вместе с отцом и другим украинским армреслером Андреем Пушкарем попал в ДТП, выжить в котором удалось лишь Олегу. В прошлом месяце Жох впервые после паузы выступил на чемпионате Европы и сразу же одержал уверенную победу.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира, в финале одолев российского спортсмена.