Украинец одной левой победил россиянина в финале чемпионата мира (видео)
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Равных Олегу Жоху в этот раз не было.
Украинский спортсмен Олег Жох стал чемпионом мира по армреслингу в весовой категории до 70 кг.
В решающем поединке Жох за несколько секунд справился с представителем России Александром Анфиловъевым. Соревнования проходили в столице Румынии — Будапеште.
Посмотреть все видео поединков с участием Жоха можно по ссылке.
"Наконец-то победа, путь к которой длился долгих три года. Три непростых года. Три года утомительных тренировок, соревнований и тяжелого труда. Победа, которой бы не было без вашей поддержки. В этот день золото чемпионата мира в девятый раз стало нашим", — написал Жох на своей странице в инстаграме сразу после победы.
В 2018 году Жох вместе с отцом и другим украинским армреслером Андреем Пушкарем попал в ДТП, выжить в котором удалось лишь Олегу. В прошлом месяце Жох впервые после паузы выступил на чемпионате Европы и сразу же одержал уверенную победу.
Как ранее сообщал "Телеграф", украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира, в финале одолев российского спортсмена.
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