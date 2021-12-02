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Украинский армрестлер стал чемпионом мира (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Петр Маргаринт выиграл золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу Новость обновлена 02 декабря 2021, 22:41
Петр Маргаринт выиграл золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу

Очередная победа нашего соотечественника.

После успеха новоиспеченного 9-кратного чемпиона мира Олега Жоха, который выиграл соревнования в категории до 70 кг, уже на следующий день "золото" для Украины на чемпионате мира по армрестлингу в Румынии завоевал Петр Маргаринт.

Об этом сообщает Федерация армрестлинга Украины в Facebook.

Украинский спортсмен триумфовал в весовой категории до 100 кг. 

В сети доступно видео поединков Петра Маргаринта на чемпионате мира:

В шестой соревновательный день украинцы завоевали еще три медали. У женщин "бронзу" выиграли Анна Гранатова (Львовская область) в весовой категории (50 кг) и Кулык Руслана (Полтавская область). А у мужчин "бронза" в весовой категории свыше 110 кг на счету Кичука Петра (Днепропетровская область).

Добавим, что чемпионат мира по армрестлингу проходит в столице Румынии — Бухаресте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская биатлонистка Ирина Петренко выиграла серебро на Кубке IBU в Норвегии, а украинская каратистка Анжелика Терлюга возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории.

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