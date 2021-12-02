Украинская каратистка Терлюга признана лучшей в мире

Всемирная федерация карате (WKF) обновила рейтинги.

Сразу шесть представителей Украины вошли в топ-10 рейтинга лучших каратистов мира в своих весовых категориях, а Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала "серебро", и вовсе возглавила список лучших каратисток в дивизионе до 55 кг.

Об этом сообщает официальный сайт WKF.

Терлюга считается лучшей в дивизионе до 55 кг, хотя и не выиграла ни чемпионат мира-2021, ни Олимпийские игры. Примечательно, что на обеих соревнованиях украинка уступала представительнице Болгарии Ивет Горановой, которая в рейтинге стала только 10-й. Второе поражения далось Анжелике очень тяжело.

Рейтинг лучших каратисток мира в весе до 55 кг

Добавим, что в десятке расположились еще несколько наших спортсменов:

Станислав Горуна — 3-е место в рейтинге в весе до 75 кг.

Ризван Талибов — 6-е место в категории от 84 кг.

Анита Серегина — 6-е место в категории до 61 кг.

Галина Мельник — 7-е место в категории до 68 кг.

Екатерина Кривая — 9-е место в весовой категории до 50 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Серегина стала первой украинкой, которая дошла до финала на чемпионате мира по карате.