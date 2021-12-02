Украинская каратистка Терлюга признана лучшей в мире
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Всемирная федерация карате (WKF) обновила рейтинги.
Сразу шесть представителей Украины вошли в топ-10 рейтинга лучших каратистов мира в своих весовых категориях, а Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала "серебро", и вовсе возглавила список лучших каратисток в дивизионе до 55 кг.
Об этом сообщает официальный сайт WKF.
Терлюга считается лучшей в дивизионе до 55 кг, хотя и не выиграла ни чемпионат мира-2021, ни Олимпийские игры. Примечательно, что на обеих соревнованиях украинка уступала представительнице Болгарии Ивет Горановой, которая в рейтинге стала только 10-й. Второе поражения далось Анжелике очень тяжело.
Добавим, что в десятке расположились еще несколько наших спортсменов:
- Станислав Горуна — 3-е место в рейтинге в весе до 75 кг.
- Ризван Талибов — 6-е место в категории от 84 кг.
- Анита Серегина — 6-е место в категории до 61 кг.
- Галина Мельник — 7-е место в категории до 68 кг.
- Екатерина Кривая — 9-е место в весовой категории до 50 кг.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Серегина стала первой украинкой, которая дошла до финала на чемпионате мира по карате.
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