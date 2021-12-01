Укр

Украинская биатлонистка опередила россиянку в борьбе за "серебро" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ирина Петренко завоевала "серебро" Новость обновлена 01 декабря 2021, 20:04
Ирина Петренко завоевала "серебро"

Хороший старт для украинки.

Украинская биатлонистка Ирина Петренко после неудачи нашей мужской команды пополнила копилку национальной сборной серебряной наградой, которую она завоевала на 2-м этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Об этом сообщает пресс-служба IBU в Twitter.

В борьбе за "золото" с итальянкой Линдой Цингерле украинке не хватило совсем немного, а вот "серебро" наша спортсменка выиграла в борьбе с россиянкой Анастасией Шевченко, которая финишировала третьей. 

Еще две украинки Анна Кривонос и Анастасия Рассказова сумели преодолеть квалификацию в суперспринте, но в итоговом зачете заняли лишь 14-е и 28-е места соответственно.

Суперспринт. Женщины

  • 1. Линда Цингерле (0+0+2+0) 23:23,4
  • 2. Ирина Петренко (0+0+1+0) +0,8
  • 3. Анастасия Шевченко (0+0+1+1) +1,4
  • 14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +40,9
  • 28. Анастасия Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0

Видео финиша доступно в сети:

Добавим, в четверг, 2 декабря, спортсмены на Кубке IBU получат день отдыха. А внимание любителей биатлона будет приковано к шведскому Эстерсунду, где начнется 2-й этап Кубка мира по биатлону. В первый игровой день пройдут две спринтерские гонки — у мужчин и женщин.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе российских биатлонистов на первом этапе КМ, который проходил в Швеции.

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