Українська біатлоністка випередила росіянку у боротьбі за "срібло" (відео)
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Гарний старт для українки.
Українська біатлоністка Ірина Петренко після невдачі нашої чоловічої команди поповнила скарбничку національної збірної срібною нагородою, яку вона виборола на 2-му етапі Кубка IBU у норвезькому Шушені.
Про це повідомляє пресслужба IBU у Twitter.
У боротьбі за "золото" з італійкою Ліндою Цінгерле нашій спортсменці не вистачило зовсім небагато, а от "срібло" українка виграла у боротьбі з росіянкою Анастасією Шевченко, яка фінішувала третьою.
Ще дві українки Анна Кривоніс та Анастасія Рассказова зуміли подолати кваліфікацію у суперспринті, але у підсумковому заліку посіли лише 14 та 28 місця відповідно.
Суперспринт. Жінки
- 1. Лінда Цінгерле (0+0+2+0) 23:23,4
- 2. Ірина Петренко (0+0+1+0) +0,8
- 3. Анастасія Шевченка (0+0+1+1) +1,4
- …
- 14. Ганна Кривоніс (0+0+1+1) +40,9
- 28. Анастасія Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0
Відео фінішу доступне в мережі:
Додамо, у четвер, 2 грудня, спортсмени на Кубку IBU отримають день відпочинку. А увага любителів біатлону буде прикута до шведського Естерсунду, де розпочнеться 2-й етап Кубка світу з біатлону. Першого ігрового дня пройдуть дві спринтерські перегони — у чоловіків та жінок.
Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз російських біатлоністів на першому етапі КМ, який проходив у Швеції.
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