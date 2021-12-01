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Українська біатлоністка випередила росіянку у боротьбі за "срібло" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ірина Петренко здобула "срібло" Новина оновлена 01 грудня 2021, 20:04
Ірина Петренко здобула "срібло"

Гарний старт для українки.

Українська біатлоністка Ірина Петренко після невдачі нашої чоловічої команди поповнила скарбничку національної збірної срібною нагородою, яку вона виборола на 2-му етапі Кубка IBU у норвезькому Шушені.

Про це повідомляє пресслужба IBU у Twitter.

У боротьбі за "золото" з італійкою Ліндою Цінгерле нашій спортсменці не вистачило зовсім небагато, а от "срібло" українка виграла у боротьбі з росіянкою Анастасією Шевченко, яка фінішувала третьою.

Ще дві українки Анна Кривоніс та Анастасія Рассказова зуміли подолати кваліфікацію у суперспринті, але у підсумковому заліку посіли лише 14 та 28 місця відповідно.

Суперспринт. Жінки

  • 1. Лінда Цінгерле (0+0+2+0) 23:23,4
  • 2. Ірина Петренко (0+0+1+0) +0,8
  • 3. Анастасія Шевченка (0+0+1+1) +1,4
  • 14. Ганна Кривоніс (0+0+1+1) +40,9
  • 28. Анастасія Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0

Відео фінішу доступне в мережі:

Додамо, у четвер, 2 грудня, спортсмени на Кубку IBU отримають день відпочинку. А увага любителів біатлону буде прикута до шведського Естерсунду, де розпочнеться 2-й етап Кубка світу з біатлону. Першого ігрового дня пройдуть дві спринтерські перегони — у чоловіків та жінок.

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз російських біатлоністів на першому етапі КМ, який проходив у Швеції.

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