Українські біатлоністи провалилися на старті 2-го етапу Кубку IBU

Найкращий результат у Насика – 23-е місце.

У середу в норвезькому Шушен стартував другий етап Кубка IBU. Відкривав серію гонок суперспринт.

Це відносно нова дисципліна у біатлоні, в якій 30 найкращих спортсменів за підсумками попередніх стартів змагаються у фіналі. Для чоловіків траса складається з п’яти кіл завдовжки 1.2 км із чотирма вогневими рубежами, на яких біатлоністи можуть використовувати по три додаткові патрони, щоб закрити п’ять мішеней.

Перемогу в гонці здобув норвежець Олександр Андерсен, який із двома додатковими патронами витратив на проходження дистанції 20 хвилин та одну секунду. Дві секунди йому програв співвітчизник Ерлін Б’єнтегор (також два додаткові патрони), третім з одним промахом став Юстус Штрелов із відставанням у 16 з половиною секунд.

Найкращим серед українців фінішував Дмитро Насико, який показав 23-й час і програвши півтори хвилини за п’яти додаткових патронів. Шість патронів використав Андрій Доценко, який став 29-м. Його програш склав дві хвилини та вісім секунд.

Кубок IBU – другі за престижністю змагання у біатлоні після Кубка світу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", найкращий результат у дебютних перегонах Кубка світу показала Валентина Семеренко.