Укр

Украинские биатлонисты провалились на старте 2-го этапа Кубка IBU

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Денис Насыко Новость обновлена 01 декабря 2021, 14:46
Денис Насыко

Лучший результат у Насыко — 23-е место.

В среду в норвежском Шушене стартовал второй этап Кубка IBU. Открывал серию гонок суперспринт.

Это относительно новая дисциплина в биатлоне, в которой 30 лучших спортсменов по итогам предварительных стартов соревнуются в финале. Для мужчин трасса состоит с пяти кругов длиной в 1.2 км с четырьмя огневыми рубежами, на которых биатлонисты могут использовать по три дополнительные патроны, чтобы закрыть пять мишеней.

Победу в гонке одержал норвежец Александр Андерсен, который с двумя дополнительными патронами потратил на прохождение дистанции 20 минут и одну секунду. Две секунды ему проиграл соотечественник Эрлин Бьентегор (также два дополнительных патрона), третьим с одним промахом стал Юстус Штрелов с отставанием в 16 с половиной секунд.

Лучшим среди украинцев финишировал Дмитрий Насыко, показавший 23-е время и проиграв полторы минуты при пяти дополнительных патронах. Шесть патронов использовал Андрей Доценко, ставший 29-м. Его проигрыш составил две минуты и восемь секунд.

Кубок IBU — вторые по престижности соревнования в биатлоне после Кубка мира.

Как ранее сообщал "Телеграф", лучший результат в дебютной гонке Кубка мира показала Валентина Семеренко.

Теги:
#Биатлон #IBU #Сборная Украины по биатлону
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