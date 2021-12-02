Українська каратистка Терлюга визнана найкращою у світі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 88
Світова федерація карате (WKF) поновила рейтинги.
Відразу шість представників України увійшли до топ-10 рейтингу найкращих каратистів світу у своїх вагових категоріях, а Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх у Токіо завоювала "срібло", взагалі очолила список найкращих каратисток у дивізіоні до 55 кг.
Про це повідомляє офіційний сайт WKF.
Терлюга вважається найкращою у дивізіоні до 55 кг, хоча й не виграла ні чемпіонат світу-2021, ні Олімпійські ігри. Примітно, що на обох змаганнях українка поступалася представниці Болгарії Івет Горановій, яка у рейтингу стала лише 10-ю. Друга поразка далася Анжеліці дуже важко.
Додамо, що в десятці розташувалися ще кілька наших спортсменів:
- Станіслав Горуна – 3-е місце у рейтингу у вазі до 75 кг.
- Різван Талібов — 6-е місце в категорії від 84 кг.
- Аніта Серьогіна — 6-е місце у категорії до 61 кг.
- Галина Мельник – 7-е місце у категорії до 68 кг.
- Катерина Крива – 9-е місце у ваговій категорії до 50 кг.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Серьогіна стала першою українкою, яка дійшла до фіналу на чемпіонаті світу з карате.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-