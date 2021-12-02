Рус

Українська каратистка Терлюга визнана найкращою у світі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
88
Анжеліка Терлюга Новина оновлена 02 грудня 2021, 15:12
Анжеліка Терлюга

Світова федерація карате (WKF) поновила рейтинги.

Відразу шість представників України увійшли до топ-10 рейтингу найкращих каратистів світу у своїх вагових категоріях, а Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх у Токіо завоювала "срібло", взагалі очолила список найкращих каратисток у дивізіоні до 55 кг.

Про це повідомляє офіційний сайт WKF.

Терлюга вважається найкращою у дивізіоні до 55 кг, хоча й не виграла ні чемпіонат світу-2021, ні Олімпійські ігри. Примітно, що на обох змаганнях українка поступалася представниці Болгарії Івет Горановій, яка у рейтингу стала лише 10-ю. Друга поразка далася Анжеліці дуже важко.

Рейтинг найкращих каратисток світу у вазі до 55 кг
Рейтинг найкращих каратисток світу у вазі до 55 кг

Додамо, що в десятці розташувалися ще кілька наших спортсменів:

  • Станіслав Горуна – 3-е місце у рейтингу у вазі до 75 кг.
  • Різван Талібов — 6-е місце в категорії від 84 кг.
  • Аніта Серьогіна — 6-е місце у категорії до 61 кг.
  • Галина Мельник – 7-е місце у категорії до 68 кг.
  • Катерина Крива – 9-е місце у ваговій категорії до 50 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Серьогіна стала першою українкою, яка дійшла до фіналу на чемпіонаті світу з карате.

Теги:
#Карате #Анжеліка Терлюга
Українці знову заплатять за зростання держбюджету
Економіка та Фінанси
Держбюджет-2022: з кишень українців витягнуть десятки мільярдів гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці знову заплатять за зростання держбюджету
Держбюджет-2022: з кишень українців витягнуть десятки мільярдів гривень
Дата публікації
Категорія
В усьому винен новий варіант COVID-19 "Омікрон"
Україна закриває кордони для туристів із деяких держав: повний список
Дата публікації
Категорія
Фінансове вливання підтримає українську армію у боротьбі з агресором
Україна отримає від ЄС 31 млн євро на оборонку: куди витратять
Дата публікації
Категорія
Президент РФ Володимир Путін
"Путін хоче втілити давню мрію": чому Москва уникає переговорів із Зеленським та шукає зустрічі з Байденом
Дата публікації
Категорія
Ініціатором законопроекту є президент
Подвійному громадянству в Україні бути? Зеленський вніс до Ради проєкт закону