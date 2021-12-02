Українська каратистка Терлюга визнана найкращою у світі

Світова федерація карате (WKF) поновила рейтинги.

Відразу шість представників України увійшли до топ-10 рейтингу найкращих каратистів світу у своїх вагових категоріях, а Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх у Токіо завоювала "срібло", взагалі очолила список найкращих каратисток у дивізіоні до 55 кг.

Про це повідомляє офіційний сайт WKF.

Терлюга вважається найкращою у дивізіоні до 55 кг, хоча й не виграла ні чемпіонат світу-2021, ні Олімпійські ігри. Примітно, що на обох змаганнях українка поступалася представниці Болгарії Івет Горановій, яка у рейтингу стала лише 10-ю. Друга поразка далася Анжеліці дуже важко.

Рейтинг найкращих каратисток світу у вазі до 55 кг

Додамо, що в десятці розташувалися ще кілька наших спортсменів:

Станіслав Горуна – 3-е місце у рейтингу у вазі до 75 кг.

Різван Талібов — 6-е місце в категорії від 84 кг.

Аніта Серьогіна — 6-е місце у категорії до 61 кг.

Галина Мельник – 7-е місце у категорії до 68 кг.

Катерина Крива – 9-е місце у ваговій категорії до 50 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Серьогіна стала першою українкою, яка дійшла до фіналу на чемпіонаті світу з карате.