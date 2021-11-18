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"Повний пи***ць": відома українська спортсменка натякнула на завершення кар’єри

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Анжеліка Терлюга Новина оновлена 18 листопада 2021, 11:44
Анжеліка Терлюга

Каратистка знову програла болгарській суперниці.

Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх у Токіо виграла "срібло", емоційно відреагувала на поразку у 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Своїми думками з цього приводу уславлена спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Терлюга розповіла, що дуже боляче сприйняла поразку від болгарської каратистки Івет Горанової, яка також перемогла українку у фіналі Олімпіади-2020. Саме той факт, що наша спортсменка раз у раз програє Горановій, "розбив" її всередині.

"Дуже боляче … коли розумієш, що мрія ніколи не стане реальністю. Усередині мене зараз порожньо …" — написала Терлюга.

Також каратистка розповіла, що втомилася від багатьох речей і в житті не завжди виходить так, як плануєш. Терлюга повідомила, що спробує пережити сьогоднішній "повний пі***ц" та почекати щасливого завтра.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Анжеліка опублікувала гаряче фото у бікіні. Знімок було зроблено у Єгипті, де Терлюга готувалася до чемпіонату світу. Спортсменка дотримувалась суворої дієти, щоб вкластися в ліміт вагової категорії (до 55 кг).

Теги:
#Олімпійські ігри #Карате #Токіо-2020 #Анжеліка Терлюга
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