Українська спортсменка блиснула фігурою у бікіні (фото)

Каратистка була на зборах у теплих краях.

Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпіаді в Токіо зупинилася за крок від перемоги, розповіла про своє перебування в Єгипті.

Про це титулована спортсменка розказала на своїй сторінці в Instagram.

Після зборів Анжеліка поділилася з численною армією своїх шанувальників гарячим знімком у бікіні. На фото красуня позує в червоному купальнику, демонструючи свою приголомшливу фігуру. Підписники оцінили красу спортсменки 10 тисячами лайків.

"По-перше, Єгипет — це дуже круте місце для проведення зборів. По-друге, клімат. Дуже тепло, і у вільний час від тренувань можна було піти відпочити на території нашого готелю. У нас був басейн та особистий аквапарк, тому різні види відпочинку теж були присутні у нашому розкладі", — розповіла Анжеліка.

Однак не все було так райдужно. Українка не могла собі дозволити багато чого з їжі через сувору дієту, адже треба влізти в ліміт вагової категорії на майбутніх стартах, зокрема Терлюга планує виступити на чемпіонаті світу. До речі, на Олімпіаді-2020 Анжеліка виграла "срібло" у ваговій категорії до 55 кг.

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Анжеліка Терлюга на тренуванні

"Телеграф" нагадує, що Терлюга вийшла заміж після Олімпійських ігор.