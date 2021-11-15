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Українська спортсменка блиснула фігурою у бікіні (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анжеліка Терлюга Новина оновлена 15 листопада 2021, 17:05
Анжеліка Терлюга

Каратистка була на зборах у теплих краях.

Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпіаді в Токіо зупинилася за крок від перемоги, розповіла про своє перебування в Єгипті.

Про це титулована спортсменка розказала на своїй сторінці в Instagram.

Після зборів Анжеліка поділилася з численною армією своїх шанувальників гарячим знімком у бікіні. На фото красуня позує в червоному купальнику, демонструючи свою приголомшливу фігуру. Підписники оцінили красу спортсменки 10 тисячами лайків.

"По-перше, Єгипет — це дуже круте місце для проведення зборів. По-друге, клімат. Дуже тепло, і у вільний час від тренувань можна було піти відпочити на території нашого готелю. У нас був басейн та особистий аквапарк, тому різні види відпочинку теж були присутні у нашому розкладі", — розповіла Анжеліка.

Однак не все було так райдужно. Українка не могла собі дозволити багато чого з їжі через сувору дієту, адже треба влізти в ліміт вагової категорії на майбутніх стартах, зокрема Терлюга планує виступити на чемпіонаті світу. До речі, на Олімпіаді-2020 Анжеліка виграла "срібло" у ваговій категорії до 55 кг.

Анжеліка Терлюга на відпочинку в ОАЕ
Анжеліка Терлюга на відпочинку в ОАЕ
Спортсменка у 2021 році відвідала Мальдіви
Спортсменка у 2021 році відвідала Мальдіви
Анжеліка провела на Мальдівах медовий місяць
Анжеліка провела на Мальдівах медовий місяць
Після Олімпіади спортсменку зустрічали на найвищому рівні
Після Олімпіади спортсменку зустрічали на найвищому рівні
Анжеліка Терлюга на тренуванні
Анжеліка Терлюга на тренуванні

"Телеграф" нагадує, що Терлюга вийшла заміж після Олімпійських ігор.

Теги:
#Карате #Анжеліка Терлюга
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