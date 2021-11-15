Укр

Украинская спортсменка блеснула фигурой в бикини (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Анжелика Терлюга Новость обновлена 15 ноября 2021, 17:05
Анжелика Терлюга

Каратистка была на сборах в теплых краях.

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпиаде в Токио остановилась в шаге от победы, рассказала о своем пребывании в Египте.

Об этом титулованная спортсменка поведала на своей страничке в Instagram.

После сборов Анжелика поделилась с многочисленной армией своих поклонников горячим снимком в бикини. На фото красотка позирует в красном купальнике, демонстрируя свою потрясающую фигуру. Подписчики оценили красоту спортсменки 10 тысячами лайков. 

"Во-первых, Египет — это очень крутое место для проведения сборов. Во-вторых, климат. Очень тепло, и в свободное время от тренировок можно было пойти отдохнуть на территории нашего отеля. У нас был бассейн и личный аквапарк, поэтому разные виды отдыха тоже присутствовали в нашем расписании", — рассказала Анжелика.

Однако не все было так радужно. Украинка не могла себе позволить многое из еды из-за строжайшей диеты, ведь надо влезть в лимит весовой категории на грядущих стартах, в частности Терлюга планирует выступить на чемпионате мира. К слову, на Олимпиаде-2020 Анжелика выиграла "серебро" в весовой категории до 55 кг.

Анжелика Терлюга на отдыхе в ОАЭ
Анжелика Терлюга на отдыхе в ОАЭ
Спортсменка в 2021 году посетила Мальдивы
Спортсменка в 2021 году посетила Мальдивы
Анжелика провела на Мальдивах медовый месяц
Анжелика провела на Мальдивах медовый месяц
После Олимпиады спорстменку встречали на самом высоком уровне
После Олимпиады спорстменку встречали на самом высоком уровне
Анжелика Терлюга на тренировке
Анжелика Терлюга на тренировке

"Телеграф" напоминает, что Терлюга вышла замуж после Олимпийских игр.

Теги:
#Карате #Анжелика Терлюга
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