Украинская спортсменка блеснула фигурой в бикини (фото)

Каратистка была на сборах в теплых краях.

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпиаде в Токио остановилась в шаге от победы, рассказала о своем пребывании в Египте.

Об этом титулованная спортсменка поведала на своей страничке в Instagram.

После сборов Анжелика поделилась с многочисленной армией своих поклонников горячим снимком в бикини. На фото красотка позирует в красном купальнике, демонстрируя свою потрясающую фигуру. Подписчики оценили красоту спортсменки 10 тысячами лайков.

"Во-первых, Египет — это очень крутое место для проведения сборов. Во-вторых, климат. Очень тепло, и в свободное время от тренировок можно было пойти отдохнуть на территории нашего отеля. У нас был бассейн и личный аквапарк, поэтому разные виды отдыха тоже присутствовали в нашем расписании", — рассказала Анжелика.

Однако не все было так радужно. Украинка не могла себе позволить многое из еды из-за строжайшей диеты, ведь надо влезть в лимит весовой категории на грядущих стартах, в частности Терлюга планирует выступить на чемпионате мира. К слову, на Олимпиаде-2020 Анжелика выиграла "серебро" в весовой категории до 55 кг.

Анжелика Терлюга на отдыхе в ОАЭ

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Анжелика Терлюга на тренировке

"Телеграф" напоминает, что Терлюга вышла замуж после Олимпийских игр.