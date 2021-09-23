Героиня Олимпиады в Токио Терлюга вышла замуж (фото, видео)

Насыщенный год для Анжелики.

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла серебряную медаль, вышла замуж.

Об этом сообщаетcя на страничке спортсменки в Instagram.

Избранником именитой спортсменки стал тренер по карате Владимир Зарецкий. На церемонию бракосочетания каратистка пришла в белоснежном брючном костюме, а ее жених — в черных брюках и белой рубашке.

Позже в соцсетях спортсменки стали появляться кадры со свадьбы.

"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты — Я", — похвасталась накануне Анжелика.

Напомним, в финале олимпийского турнира по карате в дисциплине кумите (весовая категория до 55 кг) одесситка уступила спортсменке из Болгарии Ивет Горановой со счетом 5:1. Добавим, что на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже, карате не будет по решению МОК. По возвращении в Одессу на чествовании Терлюги случился конфуз.

На Олимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала 19 медалей и заняла лишь 44-е место в медальном зачете.