Героиня Олимпиады в Токио Терлюга вышла замуж (фото, видео)
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Насыщенный год для Анжелики.
Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла серебряную медаль, вышла замуж.
Об этом сообщаетcя на страничке спортсменки в Instagram.
Избранником именитой спортсменки стал тренер по карате Владимир Зарецкий. На церемонию бракосочетания каратистка пришла в белоснежном брючном костюме, а ее жених — в черных брюках и белой рубашке.
Позже в соцсетях спортсменки стали появляться кадры со свадьбы.
September 23, 2021
"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты — Я", — похвасталась накануне Анжелика.
Напомним, в финале олимпийского турнира по карате в дисциплине кумите (весовая категория до 55 кг) одесситка уступила спортсменке из Болгарии Ивет Горановой со счетом 5:1. Добавим, что на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже, карате не будет по решению МОК. По возвращении в Одессу на чествовании Терлюги случился конфуз.
На Олимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала 19 медалей и заняла лишь 44-е место в медальном зачете.
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