Укр

В Одессе теперь свой Кличко: лингвистический конфуз Труханова сняли на видео

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Геннадий Труханов Новость обновлена 03 сентября 2021, 14:49
Геннадий Труханов

Труханов оговорился, представляя украинскую каратистку Анжелу Терлюгу.

Мэр Одессы Геннадий Труханов не смог произнести слово "принесшую" и теперь в сети его сравнивают с известным своими оговорками мэром Киева Виталием Кличко.

Курьезная ситуация возникла во время концерта ко Дню города, который прошел в четверг, 2 сентября.

Труханов представлял уроженку Одессы, каратистку Анжелики Терлюгу, которая во время Олимпиады в Токио завоевала серебряную медаль. Во время своего выступления, он предложил поприветствовать спортсменку, однако испытал трудности со словом "принесшую". После небольшой заминки и помощи со стороны, он заменил это слово на "которая завоевала" и продолжил речь.

Эта оговорка не могла пройти мимо пользователей сети, которые в основном выразили слова поддержки. Другие же обратили внимание на его кепку.

Реакция сети на оговорку Труханова
Реакция сети на оговорку Труханова

Как сообщалось ранее, накануне произошел визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, который тоже не обошелся без курьезов. Так спикер Зеленского Сергей Никифоров сделал забавное фото,на котором он будто держит здание Белого дома за верхушку. Украинцы не смогли пройти мимо такого поступка Никифорова, после чего в сети начали появляться многочисленные мемы.

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