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В Одесі тепер свій Кличко: лінгвістичний конфуз Труханова зняли на відео

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Геннадій Труханов Новина оновлена 03 вересня 2021, 14:49
Геннадій Труханов

Труханів обмовився, представляючи українську каратистку Анжелу Терлюгу.

Мер Одеси Геннадій Труханов не зміг вимовити слово "принесшая" і тепер в мережі його порівнюють з відомим своїми обмовками мером Києва Віталієм Кличком.

Курйозна ситуація виникла під час концерту до Дня міста, який пройшов у четвер, 2 вересня.

Труханов представляв уродженку Одеси, каратистку Анжеліку Терлюгу, яка під час Олімпіади в Токіо завоювала срібну медаль. Під час свого виступу, він запропонував привітати спортсменку, однак зазнав труднощів зі словом "принесшая". Після невеликої заминки і допомоги з боку, він замінив це слово на "яка завоювала" і продовжив промову.

Ця обмовка не могла пройти повз користувачів мережі, які в основному висловили слова підтримки. Інші ж звернули увагу на його кепку.

Реакція мережі на обмовку Труханова
Реакція мережі на обмовку Труханова

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