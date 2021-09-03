В Одесі тепер свій Кличко: лінгвістичний конфуз Труханова зняли на відео

Труханів обмовився, представляючи українську каратистку Анжелу Терлюгу.

Мер Одеси Геннадій Труханов не зміг вимовити слово "принесшая" і тепер в мережі його порівнюють з відомим своїми обмовками мером Києва Віталієм Кличком.

Курйозна ситуація виникла під час концерту до Дня міста, який пройшов у четвер, 2 вересня.

Труханов представляв уродженку Одеси, каратистку Анжеліку Терлюгу, яка під час Олімпіади в Токіо завоювала срібну медаль. Під час свого виступу, він запропонував привітати спортсменку, однак зазнав труднощів зі словом "принесшая". Після невеликої заминки і допомоги з боку, він замінив це слово на "яка завоювала" і продовжив промову.

Ця обмовка не могла пройти повз користувачів мережі, які в основному висловили слова підтримки. Інші ж звернули увагу на його кепку.

Реакція мережі на обмовку Труханова

Як повідомлялося раніше, напередодні стався візит президента Володимира Зеленського в Вашингтон, який теж не обійшовся без курйозів. Так спікер Зеленського Сергій Никифоров зробив кумедне фото, на якому він ніби тримає будівлю Білого дому за верхівку. Українці не змогли пройти повз такого вчинку Никифорова, після чого в мережі почали з’являтися численні меми.