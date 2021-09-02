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Пресс-секретарь Зеленского стал героем мемов после нашумевшего фото из Вашингтона (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Мем к фото Никифорова Новость обновлена 02 сентября 2021, 12:47
Мем к фото Никифорова

Фото Никифорова в Вашингтоне стало причиной появления новых мемов

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров во время поездки на встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтон, сделал забавное фото возле Белого дома, где он рукой "держит" здание за верхушку. Читателей соцсетей рассмешил снимок и вдохновил на создание многочисленных мемов.

Так, один из читателей привязал это фото к празднованию Дня знаний 1 сентября.

Никифоров в Вашингтоне
Никифоров в Вашингтоне

Еще один пользователь Twitter, Татьяна Бойко, поделилась оригинальным фото Никифорова и напомнила о бывшем пресс-секретаре Зеленского Юлии Мендель, вокруг которой в последнее время было много дискуссий из-за ее книги "Каждый из нас — президент".

"Не Мендель, как говорится, единственной", — подписала свой пост читательница.

Также в сети появились мемы о встрече Байдена и Зеленского в Белом доме, целью которой было укрепление связей США и Украины, обсуждение вопроса вступления в НАТО, а также выражение недовольства "Северным потоком-2". В частности, шутники обыграли в меме известный номер Квартала 95 с пианино, в котором главную роль сыграл тогда еще комик Владимир Зеленский. Не обошли они стороной и свежую тему касательно Джо Байдена, который слушал с закрытыми глазами премьер-министра Израиля. Тогда у многих возникло подозрение, что президент США попросту уснул во время встречи.

Мемы о встрече Байдена и Зеленского
Мемы о встрече Байдена и Зеленского
Мем о деятельности Зеленского до того, как он стал президентом
Мем о деятельности Зеленского до того, как он стал президентом

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, об увольнении которой заговорили еще в конце апреля 2021 года, после этого написала книгу "Каждый из нас — президент" и заявила, что ее смогут продавать в России. Кроме того, она отправила ее в Кремль. Многие высмеяли книгу Мендель и посомневались в том, что она могла ее написать.

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