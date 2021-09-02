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Прессекретар Зеленського став героєм мемів після гучного фото з Вашингтона (фото)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Мем до фото Никифорова Новина оновлена 02 вересня 2021, 12:47
Мем до фото Никифорова

Фото Никифорова в Вашингтоні стало причиною появи нових мемів

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров під час поїздки на зустріч з президентом США Джо Байденом у Вашингтон, зробив кумедне фото біля Білого дому, де він рукою "тримає" будівлю за верхівку. Читачів соцмереж розсмішив знімок і надихнув на створення численних мемів.

Так, один з читачів прив’язав це фото до святкування Дня знань 1 вересня.

Никифоров у Вашингтоні
Никифоров у Вашингтоні

Ще один користувач Twitter, Тетяна Бойко, поділилася оригінальним фото Никифорова і нагадала про колишнього прессекретаря Зеленського Юлію Мендель, навколо якої останнім часом було багато дискусій через її книгу "Кожен з нас — президент".

"Не Мендель, як то кажуть, єдиною", — підписала свій пост читачка.

Також в мережі з’явилися меми про зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі, метою якої було зміцнення зв’язків США та України, обговорення питання вступу в НАТО, а також висловлення невдоволення "Північним потоком-2". Зокрема, жартівники обіграли в мемах відомий номер Кварталу 95 з піаніно, в якому головну роль зіграв тоді ще комік Володимир Зеленський. Не оминули вони стороною і свіжу тему щодо Джо Байдена, який слухав з закритими очима прем’єр-міністра Ізраїлю. Тоді у багатьох виникла підозра, що президент США просто заснув під час зустрічі.

Меми про зустріч Байдена і Зеленського
Меми про зустріч Байдена і Зеленського
Мем про діяльність Зеленського до того, як він став президентом
Мем про діяльність Зеленського до того, як він став президентом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель, про звільнення якої заговорили ще в кінці квітня 2021 року, після цього написала книгу "Кожен з нас — президент" і заявила, що її зможуть продавати в Росії. Крім того, вона відправила її в Кремль. Багато хто висміяв книгу Мендель і повагався в тому, що вона могла її написати.

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