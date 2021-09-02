Прессекретар Зеленського став героєм мемів після гучного фото з Вашингтона (фото)

Фото Никифорова в Вашингтоні стало причиною появи нових мемів

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров під час поїздки на зустріч з президентом США Джо Байденом у Вашингтон, зробив кумедне фото біля Білого дому, де він рукою "тримає" будівлю за верхівку. Читачів соцмереж розсмішив знімок і надихнув на створення численних мемів.

Так, один з читачів прив’язав це фото до святкування Дня знань 1 вересня.

Никифоров у Вашингтоні

Ще один користувач Twitter, Тетяна Бойко, поділилася оригінальним фото Никифорова і нагадала про колишнього прессекретаря Зеленського Юлію Мендель, навколо якої останнім часом було багато дискусій через її книгу "Кожен з нас — президент".

"Не Мендель, як то кажуть, єдиною", — підписала свій пост читачка.

Також в мережі з’явилися меми про зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі, метою якої було зміцнення зв’язків США та України, обговорення питання вступу в НАТО, а також висловлення невдоволення "Північним потоком-2". Зокрема, жартівники обіграли в мемах відомий номер Кварталу 95 з піаніно, в якому головну роль зіграв тоді ще комік Володимир Зеленський. Не оминули вони стороною і свіжу тему щодо Джо Байдена, який слухав з закритими очима прем’єр-міністра Ізраїлю. Тоді у багатьох виникла підозра, що президент США просто заснув під час зустрічі.

Меми про зустріч Байдена і Зеленського

Мем про діяльність Зеленського до того, як він став президентом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель, про звільнення якої заговорили ще в кінці квітня 2021 року, після цього написала книгу "Кожен з нас — президент" і заявила, що її зможуть продавати в Росії. Крім того, вона відправила її в Кремль. Багато хто висміяв книгу Мендель і повагався в тому, що вона могла її написати.