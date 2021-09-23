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Героїня Олімпіади в Токіо Терлюга вийшла заміж (фото, відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Анжеліка Терлюга Новина оновлена 23 вересня 2021, 11:50
Анжеліка Терлюга

Насичений рік для Анжеліки.

Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла срібну медаль, вийшла заміж.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Обранцем іменитої каратистки став тренер з карате Володимир Зарецький. На церемонію одруження Анжеліка прийшла в білому брючному костюмі, а її наречений — в чорних брюках і білій сорочці.

Пізніше в соцмережах спортсменки стали з’являтися кадри з весілля.

"Мрія про дівич-вечір з американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої — Я", — похвалилася напередодні Анжеліка.

Нагадаємо, у фіналі олімпійського турніру з карате в дисципліні куміте (вагова категорія до 55 кг) одеситка поступилася спортсменці з Болгарії Івет Горановій з рахунком 5:1. Додамо, що на наступній літній Олімпіаді, яка пройде в Парижі, карате Не буде за рішенням МОК. Після повернення до Одеси на вшануванні Терлюги трапився конфуз. На Олімпійських іграх в Токіо збірна України завоювала 19 медалей і посіла лише 44-е місце в медальному заліку.

Теги:
#Весілля #Карате #Анжеліка Терлюга
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