Героїня Олімпіади в Токіо Терлюга вийшла заміж (фото, відео)

Насичений рік для Анжеліки.

Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла срібну медаль, вийшла заміж.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Обранцем іменитої каратистки став тренер з карате Володимир Зарецький. На церемонію одруження Анжеліка прийшла в білому брючному костюмі, а її наречений — в чорних брюках і білій сорочці.

Пізніше в соцмережах спортсменки стали з’являтися кадри з весілля.

"Мрія про дівич-вечір з американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої — Я", — похвалилася напередодні Анжеліка.

Нагадаємо, у фіналі олімпійського турніру з карате в дисципліні куміте (вагова категорія до 55 кг) одеситка поступилася спортсменці з Болгарії Івет Горановій з рахунком 5:1. Додамо, що на наступній літній Олімпіаді, яка пройде в Парижі, карате Не буде за рішенням МОК. Після повернення до Одеси на вшануванні Терлюги трапився конфуз. На Олімпійських іграх в Токіо збірна України завоювала 19 медалей і посіла лише 44-е місце в медальному заліку.