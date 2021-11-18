"Полный пи***ц": известная украинская спортсменка намекнула на завершение карьеры

Каратистка опять проиграла принципиальной сопернице.

Известная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла "серебро", эмоционально отреагировала на поражение в 1/8 финала чемпионата мира.

Своими мыслями по этому поводу прославленная спортсменка поделилась на своей страничке в Instagram.

Терлюга рассказала, что очень больно восприняла поражение от болгарской каратистки Ивет Горановой, которая также победила украинку в финале Олимпиады-2020. Именно тот факт, что наша спортсменка из раза в раз проигрывает Горановой, "разбил" ее внутри.

"Очень больно…когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто…" — написала Терлюга.

Также каратистка поведала, что устала от многих вещей и в жизни не всегда получается так, как ты планируешь. Терлюга сообщила, что попытается пережить сегодняшний "полный пи***ц" и подождать счастливого завтра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Анжелика опубликовала горячее фото в бикини. Снимок был сделан в Египте, где Терлюга готовилась к чемпионату мира. Спортсменка придерживалась строжайшей диеты, чтобы вложиться в лимит весовой категории (до 55 кг).