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Збірна України здобула історичний результат на ЧС-2021 з карате

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські каратистки виграли три медалі на ЧС-2021 Новина оновлена 21 листопада 2021, 12:54
Українські каратистки виграли три медалі на ЧС-2021

Наша команда досягла хороших результатів.

Збірна України з карате на чемпіонаті світу, що відбувся в Дубаї (ОАЕ), досягла історичного результату, вигравши три медалі.

Про це повідомляє федерація карате України у Facebook.

На турнірі в ОАЕ українська каратистка посіла друге місце. Власницею "срібла" стала уродженка Чорноморська (Одеська область) Аніта Серьогіна, яка у фіналі (до 61 кг) у дисципліні куміте поступилася сербській спортсменці Йованні Прекович. Ця срібна нагорода стала першою в історії для українського жіночого карате! "Золото" ЧС українці поки що не вигравали.

Додамо, що ще 2 "бронзи" для України здобули Галина Мельник у ваговій категорії до 68 кг та Катерина Крива (до 50 кг).

Три виграні медалі стали для нашої команди історичним успіхом на чемпіонаті світу. Додамо, що лідери збірної України з карате Станіслав Горуна та Анжеліка Терлюга програли на ранніх стадіях турніру. Анжеліка, поступившись принциповій суперниці, написала зворушливий пост в Instagram.

2021 рік став дуже успішним для вітчизняного карате. На Олімпійських іграх у Токіо Терлюга виграла "срібло", а Горуна — бронзову медаль. На жаль, карате не буде у програмі літніх Ігор у Парижі (2024 рік).

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#Карате #Аніта Серьогіна
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