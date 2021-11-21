Сборная Украины добилась исторического успеха на ЧМ-2021 по карате

Наша команда добилась хороших результатов.

Сборная Украины по карате на прошедшем в Дубае (ОАЭ) чемпионате мира добилась исторического результата, выиграв три медали.

Об этом сообщает федерация карате Украины в Facebook.

На турнире в ОАЭ украинская каратистка заняла второе место. Обладательницей "серебра" стала уроженка Черноморска (Одесская область) Анита Серегина, которая в финале (до 61 кг) в дисциплине кумите уступила сербской спортсменке Йованне Прекович. Данная серебряная награда стала первой в истории для украинского женского карате! "Золото" ЧМ украинцы пока не выигрывали.

Добавим, что еще 2 "бронзы" для Украины добыли Галина Мельник в весовой категории до 68 кг и Екатерина Кривая (до 50 кг).

Три выигранные медали стали для нашей команды историческим успехом на чемпионате мира. Добавим, что лидеры сборной Украины по карате Станислав Горуна и Анжелика Терлюга проиграли на ранних стадиях турнира. Анжелика, уступив принципиальной сопернице, и вовсе написала трогательный пост в Instagram.

2021 год стал весьма успешным для отечественного карате. На Олимпийских играх в Токио Терлюга выиграла "серебро", а Горуна — бронзовую медаль. К сожалению, карате не будет присутствовать в программе летних Игр в Париже (2024 год).