Украинец Середа выиграл очередную медаль на домашнем чемпионате мира (видео)

Наш спортсмен ударно выступает в Киеве.

Украинец Алексей Середа, который на днях выиграл золотую медаль юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки, завоевал "серебро" в прыжках с 3-метрового трамплина.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.

15-летний украинец занял второе место в возрастной группе "B". Его опередил итальянец Маттео Санторо, а еще один представитель Италии Маттео Кафьеро стал третьим. К слову, украинец Владислав Климко, также выступавший в финале, стал шестым.

Президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов поздравил спортсмена и весь тренерский штаб с отличным выступлением и проявленным характером.

Видео награждения Середы:

Видео прыжка Середы:

Итоги соревнований:

Алексей Середа стал вторым по прыжкам в воду с трамплина на ЧМ среди юниоров в Киеве

Напомним, Середа уже дважды успел стать чемпионом Европы, а на Олимпийских играх в Токио он занял 6-е место, что является рекордом Украины в этом виде спорта.

Добавим, что чемпионат мира среди юниоров проходит в киевском центре спорта "Лико". На счету сборной Украины уже три "золота". Победы также завоевали 16-летняя Ксения Байло и 18-летний Даниил Коновалов. ЧМ завершится 9 декабря.